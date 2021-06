M5s | Fico “Saremo più forti di prima”

(Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando a una riorganizzazione del Movimento, si tratta di una delle tante fasi che abbiamo vissuto in questi 11 anni. Siamo sempre cambiati, però fondando il nostro pensiero a radici salde. C’è un dibattito in corso, le idee diverse si affrontano e si va avanti”. Così il presidente della Camera, Roberto, ospite a In Onda su La7. “Non esistono ultimatum, stiamo facendo un lavoro interno come tante altre forze politiche.piùdi, sono molto fiducioso”, ha aggiunto. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

"Troveremo la soluzione migliore per il bene del Movimento", afferma il presidente della Camera Roberto, ospite di 'In onda' su La7. E dal Sud America anche l'ex deputato Alessandro Di ...
ROMA (ITALPRESS) – "Stiamo lavorando a una riorganizzazione del Movimento, si tratta di una delle tante fasi che abbiamo vissuto in questi 11 anni. Siamo sempre cambiati, però fondando il nostro pensi ...
Arrivano le prime reazioni degli esponenti pentastellati, dopo le tensioni tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, che ha parlato oggi annunciando che non lascerà il Movimento 5 Stelle. In serata sono giun ...