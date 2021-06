Live all'85' da Bucharest: Partita pazza al National, Seferovic la riapre e fa 2 a 3 (Di lunedì 28 giugno 2021) Francia - Svizzera 3 - 2 Reti: 15' Seferovic (S); 57' Benzema (F); 59' Benzema (F); 75' Pogba (F); 81' Seferovic (F). Cambio anche per Deschamps, entra Sissoko per Griezmann. Ultimo cambio per ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 giugno 2021) Francia - Svizzera 3 - 2 Reti: 15'(S); 57' Benzema (F); 59' Benzema (F); 75' Pogba (F); 81'(F). Cambio anche per Deschamps, entra Sissoko per Griezmann. Ultimo cambio per ...

Advertising

fanpage : 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? - ESA_Italia : Live In, Luca Parmitano: partire dall'attenzione all'ambiente - SkySport : ?? INSIGNE ACCENDE LA CASSA ?? RIECCO LE 'NOTTI MAGICHE' ???? Festa azzurra davanti all'hotel LIVE su Sky Sport 24 ?… - xsickbrain : buonasera siamo live dopo altre 3 ore di prove serali domani tornerò a Trento con una bellissima infiammazione all'adduttore sinistro - DTethanos : Comunque non mi sono ancora abituato all’idea che Pino Daniele sia morto.. “Sciò Live” nella mia Top 10 D’altronde… -