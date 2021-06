Legacy of Kain: Soul Reaver Remaster potrebbe essere annunciato quest'anno (Di lunedì 28 giugno 2021) Con Crystal Dynamics che attualmente sta concentrando i suoi sforzi su Marvel's Avengers con una nuova roadmap, alcuni dei suoi precedenti successi e franchise sono stati lasciati indietro. Ciò include la serie Legacy of Kain. L'attuale destino del gioco è nel limbo da quando Eidos è stato acquisito da Square Enix. Tuttavia, di recente è emersa una voce riguardante un possibile Remaster di Legacy of Kain: Soul Reaver. Il franchise è rimasto avvolto nel silenzio dal 2016, quando un gioco multiplayer a squadre chiamato Nosgoth, che si svolgeva nello stesso universo, è stato ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 giugno 2021) Con Crystal Dynamics che attualmente sta concentrando i suoi sforzi su Marvel's Avengers con una nuova roadmap, alcuni dei suoi precedenti successi e franchise sono stati lasciati indietro. Ciò include la serieof. L'attuale destino del gioco è nel limbo da quando Eidos è stato acquisito da Square Enix. Tuttavia, di recente è emersa una voce riguardante un possibilediof. Il franchise è rimasto avvolto nel silenzio dal 2016, quando un gioco multiplayer a squadre chiamato Nosgoth, che si svolgeva nello stesso universo, è stato ...

Advertising

Eurogamer_it : In arrivo la remaster di #LegacyofKainSoulReaver? - Armonix13 : Ma magari?? - infoitscienza : Legacy of Kain sembra pronto a tornare prima di quanto pensiate - infoitscienza : Legacy of Kain Remastered potrebbe essere annunciato entro la fine dell'anno - GianlucaOdinson : Legacy of Kain Remastered potrebbe essere annunciato entro la fine dell'anno -

Ultime Notizie dalla rete : Legacy Kain Legacy of Kain sembra pronto a tornare prima di quanto pensiate Il ritorno di Legacy of Kain potrebbe divenire realtà già nel 2021. A lanciare la clamorosa indiscrezione, che al momento non è assolutamente confermata ci ha pensato Shpeshal Nick, un insider molto vicino al mondo ...

E3 2021: Il punto su Sony C'è chi parla di un ritorno di Legacy of Kain per mano dello studio texano di Marco Thrush e Andy O'Neil, chi afferma di avere informazioni circa una riedizione della trilogia di Jak & Daxter, chi ...

Legacy of Kain sembra pronto a tornare prima di quanto pensiate Tom's Hardware Italia Legacy of Kain Remastered potrebbe essere annunciato entro la fine dell’anno Stando a una nuova indiscrezione, entro la fine dell'anno potrebbe essere annunciata l'edizione rimasterizzata della saga Legacy of Kain.. Stando a una nuova indiscrezione, entro la fine del ...

Secondo un rumor ci potrebbe scappare una "remastered" di Soul Reaver. Il Video introduttivo di "Legacy of Kain: Soul Reaver" in italiano! Le voci dei doppiatori italiani di Raziel e Kain sono molto più belle e "cattive" di quelle originali! The Intro..

Il ritorno diofpotrebbe divenire realtà già nel 2021. A lanciare la clamorosa indiscrezione, che al momento non è assolutamente confermata ci ha pensato Shpeshal Nick, un insider molto vicino al mondo ...C'è chi parla di un ritorno diofper mano dello studio texano di Marco Thrush e Andy O'Neil, chi afferma di avere informazioni circa una riedizione della trilogia di Jak & Daxter, chi ...Stando a una nuova indiscrezione, entro la fine dell'anno potrebbe essere annunciata l'edizione rimasterizzata della saga Legacy of Kain.. Stando a una nuova indiscrezione, entro la fine del ...Il Video introduttivo di "Legacy of Kain: Soul Reaver" in italiano! Le voci dei doppiatori italiani di Raziel e Kain sono molto più belle e "cattive" di quelle originali! The Intro..