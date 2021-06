Le acconciature anticaldo semplici da realizzare per essere sempre perfetta

(Di lunedì 28 giugno 2021) Leanti caldo sono un’ancora di salvezza per le ragazze che amano i capelli lunghi e che non rinuncerebbero alla propria chioma fluente nemmeno in estate. Ecco comequelle più trendy. Leper capelli lunghi più trendy del momento ammiccano agli anni Duemila e combinano trecce e chignon, odiano i look troppo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SCOPRI IL PREZZO Semplice ma intramontabile una bella coda alta rappresenta l'acconciatura...Non solo lo chignon basso esprime uno stile naturalmente fine e signorile, ma si tratta anche del perfetto raccolto anti caldo, adatto a chiunque abbia capelli lunghi. Come sottolinea Antonia Mastroma ...E' arrivato il caldo "africano": salva la piega e il look con qualche idea anti-caldo per capelli in ordine anche a temperature very hot.