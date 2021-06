Lavori notturni su A1, deviazione obbligatoria su A24 Roma-Teramo (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire Lavori propedeutici alla riqualifica delle barriere di sicurezza bordo ponte del viadotto Val Freghizia, previsti in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 30 giugno alle 6 di giovedì 1 luglio, chi proviene da Napoli verrà obbligatoriamente deviato sulla A24 Roma-Teramo. In alternativa, a chi proviene da Napoli ed è diretto verso Firenze, si consigliano i seguenti itinerari: percorrere la D19 Diramazione Roma sud e immettersi sul Grande Raccordo Anulare di Roma seguendo le indicazioni per la A24 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021)– Sulla A1 Milano-Napoli, per consentirepropedeutici alla riqualifica delle barriere di sicurezza bordo ponte del viadotto Val Freghizia, previsti in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 30 giugno alle 6 di giovedì 1 luglio, chi proviene da Napoli verràmente deviato sulla A24. In alternativa, a chi proviene da Napoli ed è diretto verso Firenze, si consigliano i seguenti itinerari: percorrere la D19 Diramazionesud e immettersi sul Grande Raccordo Anulare diseguendo le indicazioni per la A24 ...

