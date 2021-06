Itabus raggiunge traguardo 100mila biglietti venduti

Advertising

(Teleborsa) – Itabus annuncia di aver tagliato il traguardo di oltre 100 mila biglietti venduti in un mese di attività. Dallo scorso 27 maggio, giorno del debutto, i bus della società ... Ci sono poi i collegamenti da e per il Sud Italia che vedono protagonista: città turistiche e rinomate località balneari in vista dell'estate sono le mete più richieste dai viaggiatori.