Il Pranzo è Servito «con grande pudore» e tanta noia

(Di lunedì 28 giugno 2021) IlOggi è un altro giorno, in tutti i sensi. Alle 14.00 su Rai 1 non c’è più Serena Bortone (tornerà a settembre) ma Flavio Insinna, che riporta in tv un cult degli anni ‘80: Il, ideato per Canale 5 da Corrado. E proprio dalle parole del mai dimenticato conduttore romano, inizia questa seconda vita del programma, a quasi trent’anni dall’ultima edizione. Un esordio timido e rispettoso di un gigante della televisione italiana, nei confronti del quale Insinna – e fa bene – si mostra quasi in difetto: “Potevamo cominciare solo così, con un omaggio sincero, carico di affetto per un uomo ...