Greta poteva salvarsi e tornare a casa, è morta annegata mentre i turisti si allontanavano (Di lunedì 28 giugno 2021) L'autopsia sul corpo di Greta Nedrotti conferma che la ragazza, dopo l'incidente nel Lago di Garda con il motoscafo dei due turisti tedeschi Patrick Kassen e Cristian Teismann, è morta annegata: soccorsi immediati avrebbero forse potuto salvarle la vita. Quello del motoscafo "Riva Acquarama" contro la barca in legno a bordo della quale si trovavano L'articolo proviene da Leggilo.org.

