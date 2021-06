Germania | aggredisce passanti con un coltello | due feriti a Erfurt

(Di lunedì 28 giugno 2021) Due persone sono state aggredite e ferite con un, nel Land della Turingia in. L'aggressore è scappato. Non è ancora chiara la causa di quanto accaduto. Venerdì in un altro ...

Due persone sono state aggredite e ferite con un coltello a Erfurt , nel Land della Turingia in. L'aggressore è scappato. Non è ancora chiara la causa di quanto accaduto. Venerdì in un altro attacco, a Wurzburg , un uomo aveva assalito i passanti nel centro storico della città bavarese ...In particolare, Laschet e Scholz hanno concordato che se lachiuderà il Nord Stream 2 qualora il presidente russo, Vladimir Putin, non dovesse attenersi agli accordi sul transito del gas dal ...(ANSA) - BERLINO, 28 GIU - Due persone sono state aggredite con un coltello e ferite a Erfurt, nel Land tedesco della Turingia. L'aggressore è scappato. Non è ancora chiara la matrice dell'accaduto. I ...Attacco con coltello in Germania, due feriti a Erfurt, aggressore in fuga e vittime immediatamente soccorse: non si conoscono ancora le loro condizioni ...