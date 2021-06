Francia, niente donne in ritiro: per Griezmann è un duro problema (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Ct della Francia Deschamps sta vietando ai giocatori di avere rapporti intimi con le moglie e le fidanzate. Griezmann: “È dura”. niente rapporti intimi con le proprie moglie e fidanzate. Esclusi pure semplici baci, carezze ed abbracci. Dall’inizio dell’Europeo i giocatori della Francia stanno vivendo esclusivamente all’interno dell’albergo che li ospita, senza poter aver Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Ct dellaDeschamps sta vietando ai giocatori di avere rapporti intimi con le moglie e le fidanzate.: “È dura”.rapporti intimi con le proprie moglie e fidanzate. Esclusi pure semplici baci, carezze ed abbracci. Dall’inizio dell’Europeo i giocatori dellastanno vivendo esclusivamente all’interno dell’albergo che li ospita, senza poter aver Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

