'Dopo di noi': festa a Corsagna con doppia inaugurazione (Di lunedì 28 giugno 2021) di simone pierotti E' stato un pomeriggio di grande festa per la Misericordia di Corsagna e per tutta la comunità paesana quello di domenica. Le limitazioni imposte dal covid - 19 hanno impedito una ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 28 giugno 2021) di simone pierotti E' stato un pomeriggio di grandeper la Misericordia die per tutta la comunità paesana quello di domenica. Le limitazioni imposte dal covid - 19 hanno impedito una ...

Advertising

FBiasin : #OlandaRepCeca è anche la grande sfida della gita di classe: c'era chi votava per andare a fare il cretino ad Amste… - espressonline : Noi che abbiamo visto Genova 200: vent’anni dopo, i fatti tragici del G8 sono una ferita ancora aperta per l’omertà… - egorifera : Beggin' che raggiunge il primo posto nella top 50 globale Spotify scavalcando dopo settimane di dominio incontrasta… - IbraStyle83 : @AmedeoFiorenti2 @FcInterNewsit Vi seguiamo noi dopo che avrete preso anche Kessie - MatteoGaspari9 : @MassimoBenesse1 @MCaronni chi è avanti nei playoff come Gallinari e Bogdan Bogdanovic non giocano....noi abbiamo B… -