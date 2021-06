Domenica In | Mara Venier interrompe l’intervista a Don Mazzi e scoppia in lacrime dietro le quinte | «Scusami…»

(Di lunedì 28 giugno 2021)In,a Donin: «». Oggi, in onda su Rai1, l’ultima puntata del programmale condotto da. Tra gli ospiti, Don Antonio, il sacerdote 91enne veneto, grande amico della conduttrice. Donha presentato il libro “La speranza è una bambina ostinata”.lo introduce così: «Quest’anno non ci siamo incontrati, ma per ...

Advertising

PRosati1974 : RT @VanityFairIt: La conduttrice, che domenica ha concluso la stagione televisiva dello show Rai, ha festeggiato - dentro e fuori la tv - i… - YASSiNE_DURAND : RT @VanityFairIt: La conduttrice, che domenica ha concluso la stagione televisiva dello show Rai, ha festeggiato - dentro e fuori la tv - i… - VanityFairIt : La conduttrice, che domenica ha concluso la stagione televisiva dello show Rai, ha festeggiato - dentro e fuori la… - ReTwitStorm_ita : “#Scusatemi…”. #Domenica In, le #Lacrime di Max #Biaggi: il #Dolore in #Tutto lo #Studio di Mara Venier… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Mara Venier, cosa rivela sulle sue condizioni. L'episodio che preoccupa i fan #domenicain #27giugno #instagram #iltempoquotid… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Mara

Max Biaggi si lascia andare e durante la puntata di 'In' rivela alcuni ricordi del suo amico Fabrizio Frizzi Ieri si è conclusa una stagione meravigliosa del programma 'In' eVenier per l'occasione ha ospitato tanti vip, tra questi Max Biaggi. L'atleta ha commosso il pubblico italiano che ha seguito con entusiasmo e passione la puntata intera senza ...Dodi Battaglia è stato uno degli ospiti dell'ultima puntata di Da noi… a ruota libera , il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1 che segue laIn diVenier. Il chitarrista dei Pooh si è raccontato a tutto tondo e ovviamente non poteva mancare una conversazione molto sentita su Stefano D'Orazio , venuto a mancare improvvisamente ...Ecco le ultime uscite su Disney+ e Star per quanto riguarda il mese di luglio. Il catalogo della piattaforma streaming si arricchisce di contenuti originali e non: segnaliamo i film Black Widow e Jung ...15 anni di nozze per Mara Venier e Nicola Carraro. In occasione dell'anniversario, la conduttrice ha ricevuto una fantastica sorpresa ...