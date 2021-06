Di Somma Sapienza | ‘Diagnosi tardiva problema in scompenso cardiaco’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 28 giugno 2021) In Italia oltre 1 milione di persone è affetto dacardiaco e ogni anno aumentano le nuove diagnosi: circa 20 casi ogni 1000 persone tra i 65 e i 69 anni, e più di 80 casi ogni 1000 persone fra gli over85; 190 mila i ricoveri l’anno che generano una spesa totale sul Ssn di quasi 3 miliardi annui (dati Aisc). “Tuttavia, locardiaco non è diagnosticato per tempo. Il ritardo nella diagnosi è soprattutto dovuto della paucisintomaticità delle fasi iniziali della malattia; e, in ragione di ciò, locardiaco è certamente una patologia ancora sottostimata”. Salvatore Di, professore di Medicina ...