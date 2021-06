Dani Pedrosa: possibile wild card a Misano (Di lunedì 28 giugno 2021) Il paddock della MotoGP potrebbe riabbracciare presto una vecchia conoscenza. La KTM ha infatti intenzione d’iscrivere Dani Pedrosa come wild card al GP di San Marino, che andrà di scena a Misano Adriatico nel mese di settembre. Il pilota catalano rientrerebbe così in gara a tre anni di distanza dal suo ritiro, avvenuto a fine 2018. Dal 2019 il talento di Sabadell fa il tester per conto della casa di Mattinghofen, ed è attribuito al suo lavoro il motivo del successo che sta ottenendo la RC16 nelle ultime due stagioni. Pedrosa girerà a Misano in occasione dei test di metà ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Il paddock della MotoGP potrebbe riabbracciare presto una vecchia conoscenza. La KTM ha infatti intenzione d’iscriverecomeal GP di San Marino, che andrà di scena aAdriatico nel mese di settembre. Il pilota catalano rientrerebbe così in gara a tre anni di distanza dal suo ritiro, avvenuto a fine 2018. Dal 2019 il talento di Sabadell fa il tester per conto della casa di Mattinghofen, ed è attribuito al suo lavoro il motivo del successo che sta ottenendo la RC16 nelle ultime due stagioni.girerà ain occasione dei test di metà ...

Advertising

Aitor_Mcgrady : @luckia_es Dani Pedrosa - irandriu : @DaviniaSchwantz Dani Pedrosa - SPRINGPEONYY : DANI PEDROSA A MISANO VI PREGO SI PER FAVORE PER FAVOREEEWWW - corsedimoto : MOTOGP, IL RITORNO - Dani #Pedrosa a correre!. Il collaudatore della KTM ha dato l'ok per disputare Gran Premio di… - infoitsport : MotoGP, L'annuncio di KTM: Dani Pedrosa correrà un Gran Premio nel 2022 -