(Di lunedì 28 giugno 2021) Le autoreti stanno caratterizzandodi più l'edizione in corso degli Europei: sono già ben 9 gliche si contano. L'ultimo è stato quello diin Croazia - Spagna, causato dall'errore ...

Advertising

zazoomblog : Da Demiral a Pedri è sempre più record di autogol: eccoli tutti - #Demiral #Pedri #sempre #record -

Ultime Notizie dalla rete : Demiral Pedri

Tuttosport

Le autoreti stanno caratterizzando sempre di più l'edizione in corso degli Europei: sono già ben 9 gli autogol che si contano. L'ultimo è stato quello diin Croazia - Spagna, causato dall'errore del portiere Simon. Riguardali tuttiTurchia (4 - 2 - 3 - 1): Cakir; Celik,, Soyuncu, Umut Meras; Tufan, Yokuslu, Karaman, ... Gruppo E Spagna (4 - 3 - 3): Unai Simon; Llorente, Laporte, Pau Torres , Jordi Alba; Koke, Rodri,; ...Le autoreti stanno caratterizzando sempre di più l'edizione in corso degli Europei: sono già ben 9 gli autogol che si contano. L'ultimo è stato quello di ...Il procuratore del centrale difensivo ha incontrato la Juve per la cessione. Giallorossi alla finestra Demiral è sul mercato. Il centrale difensivo bianconero, che ha da poco incontrato la società juv ...