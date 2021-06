Croazia-Spagna | incredibile papera di Unai Simon | il retropassaggio finisce in rete VIDEO

(Di lunedì 28 giugno 2021) Drammatico errore del portiere della, contro lanegli ottavi di finale di Euro 2020. Un comodoviene completamente lisciato dal portiere che non controlla e la sferaininesorabilmente. Il giovane estremo difensore delle Furie Rosse combina un disastro e la suaporta in vantaggio i croati nel modo più impensabile. In alto il. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - Nathan_Gr_ : Croazia Spagna. Quanti ricordi… Quanto mi manchi @marko_pjaca20 . La difesa che fece ammattire Marco però era pie… - ValeSantaSubito : Anche oggi benone. Il mio pronostico su Croazia Spagna è 0-1 marcatore A. Morata #TwittEuro20 #A.Morata #campionatopronostici @twitteuro20 - hunestlyx : RT @elickzs: Voglio vedere la partita tra la Croazia e la Spagna ma non ho sky mannacc a maronn - RoJuventina : Un occhio a Sinner Uno a Seppi Un altro a Croazia Spagna -

Ultime Notizie dalla rete : Croazia Spagna

Sky Sport

Luis Enrique Dopo dei gironi non particolarmente esaltanti per entrambe le squadre, alle 18si affrontano per un posto nei quarti di Euro 2020. ad_dyn Per la, la...L'episodio chiave del match valido per gli ottavi di finale di di Euro2020: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per gli ottavi di finale di Euro2020. Dirige la sfida l'arbitro turco Cakir. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH In ...Il penultimo ottavo, della parte sinistra del Tabellone di Euro 2020 (dove c’è l’Italia), vedrà scontrarsi alle 18 Croazia e Spagna. Dopo gironi non particolarmente esaltanti, gli amanti del grande ca ...Rojadirecta Croazia-Spagna DIRETTA LIVE Streaming gratis tv: vedi il match EUROPEI 2021: Croazia-Spagna, ottavi di finale Si giocherà lunedì 28 giugno alle ore 18:00 ...