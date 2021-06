Croazia-Spagna, Busquets: “Unai Simon? Siamo con lui: succedono queste cose” (Di lunedì 28 giugno 2021) “L’autogol di Unai Simon? Siamo tutti con lui. L’importante è reagire perché nel calcio succedono queste cose. La squadra è riuscita a recuperare ed è stata una grande vittoria. Questo successo ci lascia buone sensazioni, la squadra sa come giocare e cosa vuole. Siamo un avversario difficile da battere e stiamo crescendo molto in questo torneo”. Lo ha detto Sergio Busquets, come riportato da AS, dopo la vittoria per 5-3 della sua Spagna contro la Croazia agli ottavi di finale di Euro 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) “L’autogol ditutti con lui. L’importante è reagire perché nel calcio. La squadra è riuscita a recuperare ed è stata una grande vittoria. Questo successo ci lascia buone sensazioni, la squadra sa come giocare e cosa vuole.un avversario difficile da battere e stiamo crescendo molto in questo torneo”. Lo ha detto Sergio, come riportato da AS, dopo la vittoria per 5-3 della suacontro laagli ottavi di finale di Euro 2020. SportFace.

Advertising

juventusfc : ALVARO ?? ?? @AlvaroMorata in gol nel successo della Spagna sulla Croazia ?????? #ForzaJuve #EURO2020 - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - CB_Ignoranza : Sembrava ormai finita, 1-3 a 5 minuti dal novantesimo. Ma la Croazia non muore, anzi risorge e la porta ai suppleme… - Paolo72770056 : RT @juventusfc: ALVARO ?? ?? @AlvaroMorata in gol nel successo della Spagna sulla Croazia ?????? #ForzaJuve #EURO2020 - Fabiot822 : RT @Rob_Juv: La Croazia degli interisti brozovic e perisic fuori dall'europeo. Avanza la Spagna dello juventino Morata. #CroaziaSpagna #CRO… -