Croazia, ct Dalic: «Spagna davvero forte. Perisic? Giocatore chiave» (Di lunedì 28 giugno 2021) Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato al termine del match di Euro 2020 perso contro la Spagna Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato al termine del match di Euro 2020 perso contro la Spagna. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della UEFA. «Abbiamo giocato bene e fatto tutto il possibile raggiungendo il 3-3 che ci ha portato ai supplementari. Abbiamo avuto alcune occasioni ma alla fine non siamo riusciti a vincere. Il nostro obiettivo era quello di arrivare alla fase finale e ce l’abbiamo fatta, poi abbiamo incontrato una ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Zlatko, commissario tecnico della, ha parlato al termine del match di Euro 2020 perso contro laZlatko, commissario tecnico della, ha parlato al termine del match di Euro 2020 perso contro la. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della UEFA. «Abbiamo giocato bene e fatto tutto il possibile raggiungendo il 3-3 che ci ha portato ai supplementari. Abbiamo avuto alcune occasioni ma alla fine non siamo riusciti a vincere. Il nostro obiettivo era quello di arrivare alla fase finale e ce l’abbiamo fatta, poi abbiamo incontrato una ...

Advertising

capuanogio : ?? Polemiche in #Croazia per la positività al #Covid di #Perisic. Potrebbe essere uno dei 6 su 55 componenti della… - infoitsport : Euro 2020, Croazia fuori agli ottavi. Dalic: 'Felice e fiero della squadra, soprattutto per la rimonta' - internewsit : Dalic (CT Croazia): «Perisic, persi due giocatori. Rebic? Certi errori li paghi» - - STnews365 : Croazia, il ct Dalic: 'Vicini a compiere un'impresa” Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha parlato al sito ufficiale d… - sportli26181512 : Croazia, Dalic: 'Vicini all'impresa contro una grande Spagna. Perisic ci è mancato': Croazia ko agli ottavi di Euro… -