Compleanno speciale a La Maddalena | nonna Michina festeggia 102 anni

Advertising

FiorellaMannoia : Oggi é il compleanno di una Donna speciale. Auguri amica mia.?????? #sabrinaferilli - GoalItalia : Il regalo speciale di #Koulibaly per il suo compleanno: una nave diretta nel suo Senegal con cibo e materiale sanit… - WARNERMUSICIT : Buon compleanno B3N! ???? Quanti ?? per lui in questa giornata speciale? @Benji_Mascolo #B3N #HappyBirthday - trinchelino : RT @FiorellaMannoia: Oggi é il compleanno di una Donna speciale. Auguri amica mia.?????? #sabrinaferilli - Ary1797 : RT @FiorellaMannoia: Oggi é il compleanno di una Donna speciale. Auguri amica mia.?????? #sabrinaferilli -

Ultime Notizie dalla rete : Compleanno speciale

Goal.com

I 102 anni di Domenica Pitturru. La Maddalena in festa per ilDomenica Pitturru che, circondata dall'affetto della famiglia e del personale della casa di riposo, ha tagliato il traguardo dei 102 anni. Domenica, nota a molti come "Michina', nasce nel ......avrebbe compiuto 65 anni e Asia Argento l'ha voluto ricordare su Instagram con una dedica... Buon". This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content ...Giorno speciale in casa Immobile. La figlia di Ciro e Jessica, Giorgia, compie sei anni. Puntuali sono arrivati via social gli auguri dei genitori per la piccola. Prima ci ha pensato la mamma, che su.Uno speciale regalo di compleanno, infiocchettato in una tesina di esame di terza media, per un uomo ed un atleta più che speciale che continua a vivere nei cuori e nei ricordi di tutti. Anche questa ...