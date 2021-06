Chiara Ferragni | la scelta di stile spiazza | scollatura bollente

(Di lunedì 28 giugno 2021) Appena rientrata da un weekend in Grecia, la bellissimairrompe sugli schermi dei suoi follower: laè mozzafiato. Sempre più splendente e meravigliosa, l’influencer milanese ed imprenditrice… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

repubblica : Khaby Lame supera Chiara Ferragni: è lui il più seguito su Instagram in Italia - Agenzia_Ansa : VIDEO | Con 24 milioni di follower su Instagram supera anche Chiara Ferragni, ferma a 23,9. Khaby Lame, giovane tik… - pietroraffa : Khaby Lame ha superato Chiara Ferragni ed è l'italiano più seguito al mondo su Instagram - TeamKhabyLame : Chi è #KhabyLame, il tiktoker italiano che ha più follower di Chiara Ferragni e Fedez messi insieme? Sicuramente a… - escinemille : RT @nattydoctor: L'antirazzismo senza coscienza di classe è Benetton. L'ambientalismo senza coscienza di classe è giardinaggio. Il femminis… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

ComingSoon.it

Khaby Lame, il giovane TikToker di Chivasso, questa settimana ha dominato la scena social per aver battutosu Instagram, oltrepassando la soglia di 25milioni di followers. Ora è lui l'influencer italiano più conosciuto all'estero. Ma niente ville, oggetti di lusso o macchinoni, @khaby00 ...A me Francesco chiofalo fa morire? ahahahah #prelemi pic.twitter.com/zxZAnX9F42 ? Giusyv9 (@Giusyvit2) June 21, 2021 Più chea me sembra sia uguale a Drusilla Gucci 🤔 #...Appena rientrata da un weekend in Grecia, la bellissima Chiara Ferragni irrompe sugli schermi dei suoi follower: la scollatura è mozzafiato. Sempre più splendente e meravigliosa, l’influencer milanese ...Khaby Lame, il giovane TikToker di Chivasso, questa settimana ha dominato la scena social per aver battuto Chiara Ferragni su Instagram, oltrepassando la soglia di 25milioni di followers.