Serena Autieri: chi è, età, carriera, figli, chi è il marito, dove vive, altezza, Instagram, Dedicato (Di domenica 27 giugno 2021) Tutto pronto per l'ultimo e imperdibile appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche Serena Autieri, che darà qualche anticipazione del nuovo programma di Rai 1 "Dedicato". Serena Autieri: chi è, età, carriera Serena Autieri è nata a Napoli il 4 aprile del 1976, nel quartiere periferico di Soccavo. Fin da bambina studia danza classica, canto e recitazione. Nel 1997 incide il suo primo CD dal titolo Anima soul. Si diploma all'Istituto d'Arte di Napoli e frequenta la Facoltà di Architettura dell'Università Federico II,

Ultime Notizie dalla rete : Serena Autieri Serena Autieri/ "Vi racconto il mio nuovo programma 'Dedicato'" Ad arricchire e completare il parterre di ospiti previsto per la quarantunesima e ultima puntata di Domenica in c'è anche Serena Autieri , attrice e conduttrice originaria di Napoli chiamata a presentare il suo nuovo programma del mattino di Rai1, Dedicato . Dedicato andrà in onda tutti i giorni alle 9.55 a partire da ...

