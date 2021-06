Seconda tappa del Tour de France 2021: in onore di Nonno Raymond (Di domenica 27 giugno 2021) Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) ha vinto la Seconda tappa del 108° Tour de France, lungo i 183 km di continui saliscendi che hanno portato i corridori da Perros-Guirec al Mûr-de-Bretagne. Il nipote dell’indimenticabile Raymond Poulidor ha preceduto sul traguardo gli eterni duellanti sloveni Tadej Pogacar (UAE – Team Emirates) e Primoz Roglic (Team Jumbo Visma), giunti con un distacco di sei secondi alla testa di un drappello di una decina di corridori, conseguenza della frantumazione del gruppo sull’erta finale. L’olandese ha così adempiuto al voto di conquistare la maglia gialla, perenne oggetto del ... Leggi su tpi (Di domenica 27 giugno 2021) Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) ha vinto ladel 108°de, lungo i 183 km di continui saliscendi che hanno portato i corridori da Perros-Guirec al Mûr-de-Bretagne. Il nipote dell’indimenticabilePoulidor ha preceduto sul traguardo gli eterni duellanti sloveni Tadej Pogacar (UAE – Team Emirates) e Primoz Roglic (Team Jumbo Visma), giunti con un distacco di sei secondi alla testa di un drappello di una decina di corridori, conseguenza della frantumazione del gruppo sull’erta finale. L’olandese ha così adempiuto al voto di conquistare la maglia gialla, perenne oggetto del ...

Advertising

LucaBardiani : RT @tuttobiciweb_it: Pagelle di stagi, #TdF2021, seconda tappa. Van der Poel fa il giusto omaggio al nonno, non come la cretina di ieri htt… - cescofranco93 : Ulteriore conferma che @mathieuvdpoel è un fenomeno. Su entrambi i passaggi sul #MurDeBretagne ha fatto la differen… - brongosalvatore : RT @Cyclingtimenews: #TDF2021 'Questa è per te nonno' Mathieu Van der Peol vince la seconda tappa e veste la maglia gialla e la dedica è pe… - tuttobiciweb_it : Pagelle di stagi, #TdF2021, seconda tappa. Van der Poel fa il giusto omaggio al nonno, non come la cretina di ieri - tvio2 : Il Flag Trapanese approda a Marsala, la seconda tappa dei Road Show -