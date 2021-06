Olanda Repubblica Ceca, De Ligt espulso: i fantasmi del 2004 (Di domenica 27 giugno 2021) Matthijs De Ligt ha messo i bastoni tra le ruote alla sua Olanda dopo l’espulsione contro la Repubblica Ceca: non accadeva dal 2004 ad un Europeo L’Olanda cade ad Euro 2020 contro la Repubblica Ceca: sconfitta 0-2 per gli Oranje che si fermano agli ottavi di finale nonostante il favore dei pronostici. Ha inciso molto sull’eliminazione l’espulsione (sacrosanta) di Matthijs De Ligt. Primo rosso agli Europei dell’Olanda dal 2004 quando venne espulso Heitinga proprio contro la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Matthijs Deha messo i bastoni tra le ruote alla suadopo l’espulsione contro la: non accadeva dalad un Europeo L’cade ad Euro 2020 contro la: sconfitta 0-2 per gli Oranje che si fermano agli ottavi di finale nonostante il favore dei pronostici. Ha inciso molto sull’eliminazione l’espulsione (sacrosanta) di Matthijs De. Primo rosso agli Europei dell’dalquando venneHeitinga proprio contro la ...

