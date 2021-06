LIVE Tour de France 2021, seconda tappa in DIRETTA: al via la corsa con tanti acciaccati (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Intanto sta rientrando in questo momento sul gruppo principale Miguel Angel-Lopez, nel momento in cui il plotone ha deciso che la fuga potesse partire. Avanti in quattro, prova a tornare sotto anche la maglia a pois Schelling (Bora-Hansgrohe). 13.32 Ora sono in due in testa, un corridore della Cofidis ed uno della Intermarché-Wanty Gobert. Una ventina di metri sul gruppo per loro, il plotone non molla. 13.30 Una decina di uomini hanno preso un leggero margine dopo otto chilometri percorsi. 13.29 Avanti di nuovo un uomo della Intermarché-Wanty Gobert, ma per ora il gruppo non fa evadere nessuno. 13.28 Intanto ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 Intanto sta rientrando in questo momento sul gruppo principale Miguel Angel-Lopez, nel momento in cui il plotone ha deciso che la fuga potesse partire. Avanti in quattro, prova a tornare sotto anche la maglia a pois Schelling (Bora-Hansgrohe). 13.32 Ora sono in due in testa, un corridore della Cofidis ed uno della Intermarché-Wanty Gobert. Una ventina di metri sul gruppo per loro, il plotone non molla. 13.30 Una decina di uomini hanno preso un leggero margine dopo otto chilometri percorsi. 13.29 Avanti di nuovo un uomo della Intermarché-Wanty Gobert, ma per ora il gruppo non fa evadere nessuno. 13.28 Intanto ...

Advertising

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - MassimoBonzo : RT @tuttobiciweb_it: La seconda tappa del #TdF2021 è partita ora, seguitela con il nostro LIVE in diretta! - tuttobiciweb_it : La seconda tappa del #TdF2021 è partita ora, seguitela con il nostro LIVE in diretta! - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 seconda tappa in DIRETTA: anche Marc Soler abbandona in tanti ripartono con contusioni -… - OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour de France 2021, la Perros-Giorec-Mur de Bretagne. -