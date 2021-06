La variante Delta preoccupa ma le discoteche possono riaprire. (Di domenica 27 giugno 2021) Dal Cts via libera alla riapertura delle discoteche, col greenpass (ma la data non c’è). Ripartenza possibile in zona bianca, all’aperto e con capienza al 50%. L’esecutivo dovrà stabilire da quando si può riaprire. Via libera del Cts all’apertura delle discoteche in zona bianca. Ma solo all’aperto e con capienza al 50%. È questa, secondo quanto si apprende, l’indicazione degli esperti che nel parere che consegneranno al governo non hanno però indicato una data per la riapertura: dovrà essere l’esecutivo ad indicarla. Il Cts ha anche fissato una serie di paletti: si potrà entrare in discoteca solo con il green pass (certificato di ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Dal Cts via libera alla riapertura delle, col greenpass (ma la data non c’è). Ripartenza possibile in zona bianca, all’aperto e con capienza al 50%. L’esecutivo dovrà stabilire da quando si può. Via libera del Cts all’apertura dellein zona bianca. Ma solo all’aperto e con capienza al 50%. È questa, secondo quanto si apprende, l’indicazione degli esperti che nel parere che consegneranno al governo non hanno però indicato una data per la riapertura: dovrà essere l’esecutivo ad indicarla. Il Cts ha anche fissato una serie di paletti: si potrà entrare in discoteca solo con il green pass (certificato di ...

