La disabilità non deve essere un limite, l’appello di Francesco e Paolo: “Fateci lavorare” (Di domenica 27 giugno 2021) Tutti, nel corso della vita, cerchiamo il nostro posto nella società. Uno spazio in cui coltivare serenamente la nostra autonomia, sia lavorativa che personale. Per una persona comune, questo, è un passaggio ovvio e spesso scontato, una fortuna che forse nemmeno sa di avere. Per tante persone, però, questa si tratta soltanto di un’utopia. Sono in migliaia fra giovani, donne e uomini che ogni giorno lottano per cercare di guadagnarsi quel tanto agognato posto all’interno di una società che, purtroppo, in molti casi non è in grado di prendersene cura. La loro colpa? Soffrire, o aver sofferto, di disturbi cognitivi o motori. La possibilità di trovare un lavoro, un impiego che possa garantire ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 giugno 2021) Tutti, nel corso della vita, cerchiamo il nostro posto nella società. Uno spazio in cui coltivare serenamente la nostra autonomia, sia lavorativa che personale. Per una persona comune, questo, è un passaggio ovvio e spesso scontato, una fortuna che forse nemmeno sa di avere. Per tante persone, però, questa si tratta soltanto di un’utopia. Sono in migliaia fra giovani, donne e uomini che ogni giorno lottano per cercare di guadagnarsi quel tanto agognato posto all’interno di una società che, purtroppo, in molti casi non è in grado di prendersene cura. La loro colpa? Soffrire, o aver sofferto, di disturbi cognitivi o motori. La possibilità di trovare un lavoro, un impiego che possa garantire ...

Advertising

Rinaldi_euro : Per i disabili però non si inginocchia nessuno! Dovrebbero vergognarsi! Antonio Maria Rinaldi, 'lo sfregio della Ue… - matteosalvinimi : Ministro #Stefani #primalitalia: “Dobbiamo ringraziare Salvini per aver voluto e preteso il Ministero per le Disabi… - MYSTERXANAX : @MaurizioFuochi @ZanAlessandro A parte il benaltrismo di notizie che non c’entrano nulla, per la notizia da lei rip… - loren_ch : RT @Rinaldi_euro: Per i disabili però non si inginocchia nessuno! Dovrebbero vergognarsi! Antonio Maria Rinaldi, 'lo sfregio della Ue agli… - UGiangrieco : RT @Rinaldi_euro: Per i disabili però non si inginocchia nessuno! Dovrebbero vergognarsi! Antonio Maria Rinaldi, 'lo sfregio della Ue agli… -

Ultime Notizie dalla rete : disabilità non 'La pandemia? Due anni di governo in safety car' ...che porti i giovani nel mondo del lavoro con competenze adeguate permettendogli di non dover ...per il welfare sono stati di oltre un miliardo e mezzo di euro soprattutto per le persone con disabilità". ...

Roma Pride, le testimonianze delle persone Lgbtq: 'Ancora troppe discriminazioni, col ddl Zan ci sentiamo più protetti' ... secondo la quale il disegno di legge Zan non rispetterebbe il Concordato tra Stato e Chiesa, le ... sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. 'Io mi sentirei ...

La disabilità non è un limite. Francesco e Paolo, amici e in cerca di un'occupazione: ''Chiediamo solo una vita normale'' La Voce delle Valli ...che porti i giovani nel mondo del lavoro con competenze adeguate permettendogli didover ...per il welfare sono stati di oltre un miliardo e mezzo di euro soprattutto per le persone con". ...... secondo la quale il disegno di legge Zanrispetterebbe il Concordato tra Stato e Chiesa, le ... sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla. 'Io mi sentirei ...