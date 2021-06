I programmi in tv oggi, 28 giugno 2021: Mr Wrong Lezioni d’amore e film (Di lunedì 28 giugno 2021) Su Canale 5 Mr. Wrong – Lezioni d’amore, su Sky Cinema 2 Prima dell’alba. Guida ai programmi Tv della serata del 28 giugno 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 28 giugno 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 alle 21.20 va in onda Lost Souls – La Profezia Maya è stata posseduta dal demonio e poi liberata da Padre Lareaux, ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 28 giugno 2021) Su Canale 5 Mr., su Sky Cinema 2 Prima dell’alba. Guida aiTv della serata del 28Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 28? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 alle 21.20 va in onda Lost Souls – La Profezia Maya è stata posseduta dal demonio e poi liberata da Padre Lareaux, ...

CarloCalenda : Dopo 8 mesi passati ad ascoltare i romani e a lavorare sui programmi, partiamo oggi con i confronti pubblici sulle… - R__Mariani : @mittdolcino In ogni modo se non avessero destrutturato scuole e lobotomizzato con programmi spazzatura in TV non c… - fracin14 : 'Puoi programmare una giornata, ma non puoi programmare ogni giornata . Puoi programmare qualcosa , ma non puoi p… - GinaTaglieri : @PillaPaladini @luigidimaio Io pure. Però facendo uno screen con solo una parte di discorso può succedere che si in… - GuidaTVPlus : 27-06-2021 19:50 #TopCalcio24 Diretta Calcio #StaseraInTV -