Don Matteo | Terence Hill rivela quale sarà la sua sorte e quali sono i motivi

Leggi su 361magazine

(Di domenica 27 giugno 2021) Si torna a parlare di Done stavolta èche sveladell’ingresso di Raoul Bova In attesa di vedere la nuova stagione di Don, le indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi hanno fatto crescere l’attenzione e la curiosità da parte dei telespettatori. Oltre al ritorno di Flavio Insinna nel suo conclamato ruolo, nel cast arriverà Raoul Bova. Se prima si parlava di una semplice new entry, adesso, invece, è certo che Raoul Bova sostituirà Don. La conferma arriva dallo stesso attore...