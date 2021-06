(Di sabato 26 giugno 2021) Ieri 25 Giugno 2021 è ufficialmente entrato in funzionediall’interno di un edificio situato nel distretto finanziario di -. Il grattacielo su cui è inserito è632 metri ed è battuto in altezza solo dal Burj Khalifa di Dubai. Ovviamente ci saranno tutti i confort e la massima riservatezza. Gli arredi sono sofisticati

Advertising

TheNewAge77 : RT @albertolupini: A Shanghai apre l'hotel di lusso più alto al mondo: 632 metri - albertolupini : A Shanghai apre l'hotel di lusso più alto al mondo: 632 metri - ItaliaaTavola : Il J Hotel Shanghai Tower, alto 632 metri, ospita un totale di 165 camere e al 120° piano offre una vista mozzafiat… - zazoomblog : A Shanghai apre lhotel di lusso più alto del mondo - #Shanghai #lhotel #lusso #mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Shanghai apre

Agenzia ANSA

Inaugurato al'hotel di lusso più alto del mondo, il J HotelTower. Per chi se lo può permettere, ha uno spettacolare ristorante panoramico al 120esimo piano e un servizio di maggiordomo personale 24 ore su 24. Gli ascensori guidano gli ospiti su per ...Roma, 23 giu 14:54 - Dag Communication, agenzia italiana specializzata in comunicazione d'impresa in Italia e all'estero, ha annunciato l'apertura della propria...Al via da lunedì il Salone degli smartphone e della connessione a Barcellona. Mercoledì arrivano i dati dei prezzi al consumo. Giovedì la ...Roma, 25 giu. askanews) – Inaugurato a Shanghai l'hotel di lusso più alto del mondo, il J Hotel Shanghai Tower. Per chi se lo può permettere, ha uno spettacolare ristorante panoramico al 120esimo pian ...