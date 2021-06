Quando riaprono palestre e piscine al chiuso? Novità a maggio e giugno sulle riaperture

(Di sabato 26 giugno 2021)lee le? La nuova data per lefornita direttamente dalle fonti vicine al governo è quella dell’1per quelle al, mentre all’aperto è già possibile allenarsi in zona gialla e arancione. Per quanto riguarda leall’aperto queste riapriranno il 15, mentre già dal 26 aprile sono consentiti anche in zona rossa gli sport all’aperto, ma non quelli da contatto. Lesaranno però confermate nelle prossime ore, visto che il quadro epidemiologico può in ...

Il Comitato tecnico - scientifico ha dato il via libera per l' apertura delle discoteche in zona bianca: una riapertura che, tuttavia, dovrà essere subordinata a una serie di regole. Per quanto ...Un monumento nel monumento, ora visitabile percorrendo una passerella a serpentina lunga 160 metri, in attesa che quel 'backstage' di 2000 anni fa torni al buio, come al tempo,l'area sarà ...Gli ultimi allentamenti decisi dal Consiglio federale entrano in vigore da oggi. I ristoranti non avranno più limitazioni per il numero di clienti. L'obbligo del telelavoro è stato revocato. La masche ...Ora l’esecutivo, una volta recepite le direttive, dovrebbe dare il via libera: il 3 o il 10 luglio sono le date probabili. Le discoteche potranno riaprire solo in zona bianca, i ...