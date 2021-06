Portogallo, Santos carico: «Come una finale, va vinta non giocata» (Di sabato 26 giugno 2021) Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato in vista della sfida contro il Belgio: ecco le sue dichiarazioni Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa verso Belgio-Portogallo. «Sono convinto che possiamo essere migliori dei nostri avversari, che comunque sono molto forti. E’ Come una finale, non va giocata ma vinta. Dovremo essere bravi a difenderci, Come abbiamo fatto molto bene con Francia e Ungheria. Penso che giocheranno a tre a centrocampo, con Carrasco e Mertens davanti insieme a Lukaku. Sapranno essere ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Fernando, commissario tecnico del, ha parlato in vista della sfida contro il Belgio: ecco le sue dichiarazioni Fernandoha parlato in conferenza stampa verso Belgio-. «Sono convinto che possiamo essere migliori dei nostri avversari, che comunque sono molto forti. E’una, non vama. Dovremo essere bravi a difenderci,abbiamo fatto molto bene con Francia e Ungheria. Penso che giocheranno a tre a centrocampo, con Carrasco e Mertens davanti insieme a Lukaku. Sapranno essere ...

