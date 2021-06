Per l'Austria Mancini sceglie il 4-3-3 più aggressivo (Di sabato 26 giugno 2021) AGI - Dentro o fuori, senza più margine di errore. L'Italia tra poche ore sfiderà l'Austria a Wembley per gli ottavi ed entra nella fase finale di Euro2020. La prima di una lunga serie di incontri che i tifosi sperano veda l'Italia protagonista fino all'11 luglio. In palio per gli Azzurri, oltre il passaggio del turno, la possibilità di gettare la maschera e accreditarsi definitivamente come una delle più serie pretendenti per il titolo continentale. L'Italia, qualificata come prima del girone con tre vittorie, approda a Londra con l'intenzione di prolungare la striscia di imbattibilità che va avanti da 30 partite e superare così il record fissato dal ct Vittorio Pozzo ... Leggi su agi (Di sabato 26 giugno 2021) AGI - Dentro o fuori, senza più margine di errore. L'Italia tra poche ore sfiderà l'a Wembley per gli ottavi ed entra nella fase finale di Euro2020. La prima di una lunga serie di incontri che i tifosi sperano veda l'Italia protagonista fino all'11 luglio. In palio per gli Azzurri, oltre il passaggio del turno, la possibilità di gettare la maschera e accreditarsi definitivamente come una delle più serie pretendenti per il titolo continentale. L'Italia, qualificata come prima del girone con tre vittorie, approda a Londra con l'intenzione di prolungare la striscia di imbattibilità che va avanti da 30 partite e superare così il record fissato dal ct Vittorio Pozzo ...

