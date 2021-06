Milazzo | nascondeva la cocaina negli slip | arrestato pusher 56enne

(Di sabato 26 giugno 2021) All’uomo sono stati sequestrati 180 grammi diSequestrato ieri a, dai poliziotti del locale Commissariato, un consistente quantitativo di sostanza stupefacente del tipoa carico di un cinquantaseienne. La droga, per un totale di circa 180 grammi, veniva rinvenuta in parte sotto forma di polvere, in parte in un’unica “pietra”, ed in parte già confezionata e pronta ad essere immessa sul mercato. Il cinquantaseienne, personaggio noto ai poliziotti per i precedenti specifici di polizia a suo carico, è stato riconosciuto e sottoposto a perquisizione durante un apposito servizio di contrasto al traffico illecito di ...

