Migranti, ancora sbarchi: in 65 a Crotone. E sulla rotta balcanica arrivi raddoppiati in un anno (Di sabato 26 giugno 2021) Continua l'assalto all'Italia: questa mattina altri 65 Migranti sono sbarcati nel porto di Crotone. Si tratta di siriani, iracheni, iraniani. Fra loro 14, messo piede a terra, hanno tentato la fuga. Dopo l'identificazione e lo screening sanitario, è iniziato il trasferimento nell'hub regionale di Isola Capo Rizzuto, mentre le Fiamme Gialle svolgono accertamenti per individuare gli scafisti. Dunque, si confermano le prospettive di un luglio estremamente critico sul fronte degli sbarchi. Ma non c'è solo la rotta del Mediterraneo. Ad riaccendere con forza i riflettori sui traffici di esseri umani anche ...

