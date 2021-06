Inter | Dimarco non è sul mercato Ma con l’offerta giusta…

(Di sabato 26 giugno 2021) Inzaghi vorrebbe tenere in rosa Federico. L’ex Verona potrebbe però finire sulse arrivasse un’offerta da 10 milioni L’valuta il futuro di Federicoe sta studiando la soluzione migliore per il terzino che è rientrato alla base dopo il fruttuoso prestito al Verona. RIMANI AGGIORNATO SUL MONDOCONNEWS24 Il giovane laterale è apprezzato da Simone Inzaghi che lo ritiene una valida alternativa sinistra. Il nuovo tecnico – riporta Tuttosport – vorrebbe tenerlo in rosa, però la dirigenza valuterebbe una sua cessione nel caso in cui arrivasse nella sede di ...

... Psg a un passo ? In particolare, lo stipendio di Young - ora all'Aston Villa dopo la scadenza con l'- era di 3 milioni di euro netti a stagione (come Aleksandar Kolarov), mentre...Giuseppe Riso , agente, tra gli altri, dei giocatori dell'Federico, Eddy Salcedo , Florian Radu e Stefano Sensi , è stato ieri nella sede dell'. Queste le sue parole ai cronisti presenti, riportate da calciomercato.com:Nonostante il periodo non semplice a livello economico, l'Inter è assolutamente attiva sul mercato, sia in entrata che in uscita. Il club nerazzurro sta infatti valutando diversi profili per rinforzar ...Inzaghi vorrebbe tenere in rosa Federico Dimarco. L’ex Verona potrebbe però finire sul mercato se arrivasse un’offerta da 10 milioni L’Inter valuta il futuro di Federico Dimarco e sta studiando la sol ...