Il pick-up più potente di sempre (Di sabato 26 giugno 2021) Il motore da 6,2 litri eroga 1012 cavalli, l'accelerazione 0-100 è di appena 3,2 secondi. Questi sono i numeri di Hennessey Mammoth 1000 TRX In America li chiamano truck, noi li chiamiamo semplicemente pick-up, quello che è certo che questi mezzi sono l'essenza "dell'americanità"; grandi, potenti e politicamente scorretti. Esistono tuttavia in commercio alcuni pick-up che amplificano all'ennesima potenza gli elementi tanto cari ai loro clienti. Fa parte di questa ristretta cerchia il "mostruoso" pick-up Hennessey Mammoth 1000 TRX, che già dal nome incute timore. La base è quella del Dodge Ram, che l'azienda texana Hennessey ha ...

antifashish : RT @xbegodx: secondo voi c'è qualcosa di più misogino dei ragazzi cisgay che perculano le 'pick me girl' perchè secondo me no - xbegodx : secondo voi c'è qualcosa di più misogino dei ragazzi cisgay che perculano le 'pick me girl' perchè secondo me no - cerasella_ : RT @esauriita: non c'è persona più pick me di meredith grey - ssatisfactionx : RT @esauriita: non c'è persona più pick me di meredith grey - esauriita : non c'è persona più pick me di meredith grey -

Ultime Notizie dalla rete : pick più Quentin Tarantino/ 'Politicamente corretto finirà presto. Le accuse di Spike Lee...' ... ringraziando ancora una volta la moglie Daniel Pick e il figlio: "Mia moglie mi ha aiutato ad ... Uno dei passaggi più interessanti della lunga intervista rilasciata da Quentin Tarantino a Sette è ...

Il roadshow In and Out di GaiaGo e Pick - Roll approda a Cervia in occasione del 3X3 Italia FIP circuit ... all'ambiente e alla collettività, con la speranza che i nostri membri possano abituarsi a comportamenti e stili di vita sempre più responsabili" commenta Dario Ferretti, fondatore di Pick - Roll . ...

