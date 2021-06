Il Milan prende tempo: i rossoneri temono un altro flop (Di sabato 26 giugno 2021) Il Milan valuta un eventuale acquisto: Maldini teme il possibile ripetersi degli ultimi flop e prende tempo con gli agenti Le posizioni sono chiare: martedì – come riferisce ‘TuttoSport’ – è andato in scena un incontro tra i dirigenti del Milan e gli intermediari del possibile affare. Il nome è quello di Kaio Jorge, 19 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 giugno 2021) Ilvaluta un eventuale acquisto: Maldini teme il possibile ripetersi degli ultimicon gli agenti Le posizioni sono chiare: martedì – come riferisce ‘TuttoSport’ – è andato in scena un incontro tra i dirigenti dele gli intermediari del possibile affare. Il nome è quello di Kaio Jorge, 19 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Angelredblack1 : @walterwhite1108 @ilgiroudiano @MilanNewsit Un po' rischi. È ovvio. Ma vale per tutti i giovani. Però il Milan, lo… - Bolpa88 : @tcarapezza Come Solo il Milan ha il tetto ingaggi (Falso), prende solo in prestito deve stare attento alle occasioni ecc ecc - Marco40369226 : @Sofronista @acmilan Già aver scritto nessuno pretende Top Player dovrebbe essere una vergogna, perchè no, il Milan… - infoitsport : TMW - Milan su Odriozola: così il Real Madrid prende contatti con Diogo Dalot - infoitsport : TMW - Milan su Odriozola: il Real Madrid prende contatti con Diogo Dalot -