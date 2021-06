Ieri come oggi, alla Svezia l’euro proprio non piace. Lo dice un sondaggio (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu – Quando, il 14 Settembre del 2003, la Svezia venne chiamata alle urne per votare sull’adozione dell’euro, erano in molti a dare per scontata la vittoria del Sì. La grancassa si era mossa all’unisono: governo, associazioni imprenditoriali e buona parte dei media descrivevano la moneta unica in termini assai positivi e come qualcosa che potesse portare soli benefici. l’euro era entrato in circolazione meno di due anni prima, ma già allora i cittadini svedesi sembravano aver capito che avrebbe creato solo problemi. Fu così che il 56% di essi votò contro, preferendo tenere la valuta nazionale svedese. Da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu – Quando, il 14 Settembre del 2003, lavenne chiamata alle urne per votare sull’adozione del, erano in molti a dare per scontata la vittoria del Sì. La grancassa si era mossa all’unisono: governo, associazioni imprenditoriali e buona parte dei media descrivevano la moneta unica in termini assai positivi equalcosa che potesse portare soli benefici.era entrato in circolazione meno di due anni prima, ma già allora i cittadini svedesi sembravano aver capito che avrebbe creato solo problemi. Fu così che il 56% di essi votò contro, preferendo tenere la valuta nazionale svedese. Da ...

