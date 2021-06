GP di Stiria: Verstappen conquista la pole position (Di sabato 26 giugno 2021) Max Verstappen è il Re dell’Austria: il talento olandese conquista la pole position del GP di Stiria. Secondo Hamilton, Norris terzo Max Verstappen conquista la sua terza pole position stagionale e partirà davanti a tutti nel GP di Stiria. Subito dietro lo marcherà Hamilton, seguito da un super Norris. Quinto Bottas, penalizzato di tre posizioni ma autore di una buona prova in qualifica. Settimo Leclerc, solo dodicesimo Sainz. Le Ferrari cercheranno di recuperare domani, sfruttando il buon passo gara mostrato nelle ... Leggi su zon (Di sabato 26 giugno 2021) Maxè il Re dell’Austria: il talento olandeseladel GP di. Secondo Hamilton, Norris terzo Maxla sua terzastagionale e partirà davanti a tutti nel GP di. Subito dietro lo marcherà Hamilton, seguito da un super Norris. Quinto Bottas, penalizzato di tre posizioni ma autore di una buona prova in qualifica. Settimo Leclerc, solo dodicesimo Sainz. Le Ferrari cercheranno di recuperare domani, sfruttando il buon passo gara mostrato nelle ...

