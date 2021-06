Everton, in arrivo un altro ex Napoli: 'Benitez è vicino' (Di sabato 26 giugno 2021) LIVERPOOL (Inghilterra) - Rafa Benitez è pronto a ' tornare ' nella sua Liverpool, praticamente la seconda città del tecnico madrileno , ma lo farà sulla 'sponda opposta' del Mersey . Dopo essere ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 giugno 2021) LIVERPOOL (Inghilterra) - Rafaè pronto a ' tornare ' nella sua Liverpool, praticamente la seconda città del tecnico madrileno , ma lo farà sulla 'sponda opposta' del Mersey . Dopo essere ...

Advertising

sportli26181512 : #Everton, in arrivo un altro ex Napoli: '#Benitez è vicino': I tifosi contestano il suo passato nel #Liverpool ma s… - LAROMA24 : Attesa per Mourinho: arrivo tra il 2 e il 3 luglio. Smalling-Everton, nessuna chance. Il Benfica aspetta Nzonzi… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Everton, in arrivo un centrocampista brasiliano ?? #MatheusNunes sempre più vicino #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomer… - LeBombeDiVlad : ???? #Everton, in arrivo un centrocampista brasiliano ?? #MatheusNunes sempre più vicino #LBDV #LeBombeDiVlad… - tcm24com : Everton: in arrivo il centrocampista Matheus Nunes dallo Sporting Lisbona #SportingLisbona #Everton #Nunes -