Dall'università di Udine una nuova strada per la cura del cancro al colon retto (Di sabato 26 giugno 2021) AGI - Un lavoro di ricerca sviluppato dal Dipartimento di Area Medica dell'università di Udine, l'unico in Friuli Venezia Giulia a prevedere lo studio degli organoidi tumorali di colon sotto il profilo dell'informazione genetica, degli Rna messaggeri e delle proteine delle cellule, è stato pubblicato sulle pagine della rivista internazionale "Journal of Experimental and Clinical Cancer Research". Lo ha comunicato il Dipartimento di area media dell'ateneo friulano. Uno studio che apre la strada alla sperimentazione dei farmaci Il lavoro sugli organoidi, aggregati di cellule tumorali in 3D prelevate direttamente da ... Leggi su agi (Di sabato 26 giugno 2021) AGI - Un lavoro di ricerca sviluppato dal Dipartimento di Area Medica dell'di, l'unico in Friuli Venezia Giulia a prevedere lo studio degli organoidi tumorali disotto il profilo dell'informazione genetica, degli Rna messaggeri e delle proteine delle cellule, è stato pubblicato sulle pagine della rivista internazionale "Journal of Experimental and Clinical Cancer Research". Lo ha comunicato il Dipartimento di area media dell'ateneo friulano. Uno studio che apre laalla sperimentazione dei farmaci Il lavoro sugli organoidi, aggregati di cellule tumorali in 3D prelevate direttamente da ...

Advertising

marcoluccitti : RT @Agenzia_Italia: Dall'università di Udine una nuova strada per la cura del cancro al colon retto - _mylordteddy : @inomniapparatus dipende dall'università devi informarti sul sito - Agenzia_Italia : Dall'università di Udine una nuova strada per la cura del cancro al colon retto - sulsitodisimone : Dall'università di Udine una nuova strada per la cura del cancro al colon retto - AzurexCrimson : Io che chiedo a Lisa come si risolvono i rebus di Genshin perché probabilmente quello che gli ha inventati è uscito… -