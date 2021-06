Calciomercato Inter: Coutinho via dal Barcellona. Ipotesi ritorno in nerazzurro (Di sabato 26 giugno 2021) Philippe Coutinho potrebbe lasciare il Barcellona in estate: l’Inter pensa al suo grande ritorno in maglia nerazzurra Stando a quanto riporta dalla Spagna Sport.es il Barcellona sta valutando l’idea di cedere il brasiliano Philippe Coutinho: tutto dipenderà dalla volontà del ragazzo, ma i blaugrana non vogliono venderlo a prezzo di saldo per ottenere una minusvalenza. Tra le squadre Interessate ad ingaggiare Coutinho ci sarebbero due club inglesi e la grande ex Inter. Koeman apprezza le qualità del ragazzo e non sarebbe dispiaciuto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Philippepotrebbe lasciare ilin estate: l’pensa al suo grandein maglia nerazzurra Stando a quanto riporta dalla Spagna Sport.es ilsta valutando l’idea di cedere il brasiliano Philippe: tutto dipenderà dalla volontà del ragazzo, ma i blaugrana non vogliono venderlo a prezzo di saldo per ottenere una minusvalenza. Tra le squadreessate ad ingaggiareci sarebbero due club inglesi e la grande ex. Koeman apprezza le qualità del ragazzo e non sarebbe dispiaciuto ...

