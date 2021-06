Anticipazioni Mr Wrong | Ezgi e Ozgur sempre più vicini

Advertising

MediasetPlay : Non riuscite a resistere? Potete scoprire qui le anticipazioni di #MrWrong in onda oggi a partire dalle 14.45 su… - zazoomblog : Mr Wrong lezioni d’amore dal 28 giugno al 2 luglio anticipazioni - #Wrong #lezioni #d’amore #giugno - infoitcultura : Mr Wrong anticipazioni: OZGUR, il sacrificio per “salvare” EZGI. Ecco da chi - redazionetvsoap : #mrwrong #anticipazioni La #trama di #lunedì #28giugno - zazoomblog : Mr Wrong anticipazioni: Serdar organizza il compleanno di Ezgi a sua insaputa Ozgur impazzirà - #Wrong… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Wrong

A Mr- Lezioni D'Amore sta per arrivare un nuovo cattivo: si tratta di Tolga Gurdag (Serah Paril), il losco cugino di Ozgur Atasoy (Can Yaman). Appena l'ultimo arrivato metterà in pericolo la ...Simona De Gregorio ? Tutte le trame e ledi "Mr." Cansu (Fatma Toptas) e Deniz (Cemre Gumeli), pensando di farle cosa gradita, partecipano alla festa a sorpresa che Serdar (Sarp Can Koroglu) ha organizzato per il ...Le anticipazioni della prossima settimana di Mr Wrong – Lezioni d’Amore promettono grandi trame tra Ezgi e Ozgur Mr Wrong – Lezioni d’amore sarà in onda tutta la settimana prossima, su Canale 5, con u ...Nelle prossime puntate di Mr. Wrong, in onda dal 28 giugno al 2 luglio, Levent chiederà a Cansu di diventare sua moglie ...