Uomini e Donne: Samantha Curcio racconta i suoi progetti futuri (Di venerdì 25 giugno 2021) Samantha Curcio sta sicuramente vivendo un momento molto bello. Dopo aver trovato l'amore con Alessio Ceniccola grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, l'ex tronista infatti è pronta a raggiungere numerosi obiettivi che si è posta nel corso degli anni. La sua relazione con l'ex corteggiatore sta continuando a gonfie vele e questo permette alla ragazza di pensare al suo futuro con tranquillità. Nel corso di un'intervista rilasciata all'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, la Curcio ha rivelato quali sono i suoi progetti per il ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 25 giugno 2021)sta sicuramente vivendo un momento molto bello. Dopo aver trovato l'amore con Alessio Ceniccola grazie alla partecipazione a, l'ex tronista infatti è pronta a raggiungere numerosi obiettivi che si è posta nel corso degli anni. La sua relazione con l'ex corteggiatore sta continuando a gonfie vele e questo permette alla ragazza di pensare al suo futuro con tranquillità. Nel corso di un'intervista rilasciata all'ultimo numero diMagazine, laha rivelato quali sono iper il ...

Advertising

matteosalvinimi : GRAZIE! Invece di essere indagati, donne e uomini in divisa andrebbero solo ringraziati! #iostoconilpoliziotto ??… - FratellidItalia : ?? Noi stiamo con i nostri uomini e le nostre donne in divisa ?????????????? ?? Link: - ale_villarosa : Per “Commissario straordinario” #Draghi, lo chiamo così perché mi vergogno a chiamarlo premier, non esistono uomini… - sorridiestobene : RT @femme3000: Io giuro non riesco a capire che cazzo ve ne fotte se gli altri si scopano donne o uomini questa lotta all’arcobaleno ma che… - LucaRigamonti7 : RT @GiorgiaMeloni: Indagare un poliziotto per aver fatto il suo dovere è un atto dovuto? Difendere i cittadini dai criminali non può essere… -