The Witcher 4 o un nuovo videogioco della saga non saranno alla WitcherCon

A luglio si terrà il WitcherCon, uno spazio virtuale in cui verranno condivisi tanti dettagli sulla seconda stagione della serie TV targata Netflix e alcune curiosità sui giochi pubblicati da CD Projekt RED. Ma se state aspettando con trepidazione un nuovo gioco, spiacente deludervi ma non ci sarà nessun annuncio a riguardo. "Nel caso ve lo stiate chiedendo, nessun nuovo gioco di THe Witcher sarà annunciato al WitcherCon, ma ci sono ancora molti motivi per sintonizzarsi", si legge sul sito lanciato per l'occasione. Presentato come una celebrazione dell'universo di The Witcher

