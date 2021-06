Taranto | vaccini | anticipazioni seconde dosi AstraZeneca Comunicazione Asl

(Di venerdì 25 giugno 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Prosegue l’iniziativa della campagna vaccinale della ASL diper anticipare ledel vaccino Vaxzevria (), volto a garantire un rapido completamento dei cicli avviati e assicurare la disponibilità divaccinali a tutti gli aventi diritto. La riprogrammazione che segue riguarda in particolare i cittadini che hanno ricevuto la prima dosein uno degli hub dicittà. In particolare, i cittadini maggiori di 60 anni – nati fino al 31 dicembre 1961 – che hanno ...

Advertising

NoiNotizie : #Taranto, vaccini: anticipazioni seconde dosi AstraZeneca - Arteria_antifa : L aria è di tutti e non rimane ancorata a Taranto. Intanto escono nuove malattie e gli Stati si fanno garanti di va… - infoitsalute : Vaccini in Puglia, somministrato il 94,9% delle dosi, ma c'è carenza di Pfizer. Covid, salgono a 40 i casi nel carc… - _COSMOPOLIS_ : Taranto, 12 positivi ricoverati. Prosegue la campagna vaccinale #22giugno #taranto #vaccini #cosmopolis_media - AntonBattaglia : @lucianocapone Qualsiasi decisione deve basarsi sui dati, le ho già risposto. I dati e la scienza devono dare le ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto vaccini

Noi Notizie

... le news su contagi e morti e il punto suinelle regioni. I numeri sulla pandemia di ... Il Dipartimento salute della Regione chiarisce che "il dato sui decessi della Asl dinon è ...Nella ASLdall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate, in totale, quasi ... ASL Bari, numeri da record ASL Bari ha superato il milione disomministrati. Un obiettivo ...La Puglia recupera lo stop della somministrazione di vaccini del 24 giugno. ASL Bari: nelle ultime 24 ore, 17.240 somministrazioni Sono 3.346.816 le dosi di vaccino anticovid somministrate fino alle 1 ...ASL TARANTO. Prosegue la campagna vaccinale in Asl Taranto: nella provincia jonica, dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate, in totale, quasi 480mila dosi di vaccino ASL LECCE. S ...