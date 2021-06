Serena Bortone chiude Oggi è un altro giorno con un gesto particolare (Di venerdì 25 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Serena Bortone con Oggi saluta Oggi è un altro giorno per la pausa estiva e il particolare non sfugge. Quella di Oggi è l’ultima puntata dello show pomeridiano di Rai Uno condotto dalla giornalista che nel corso di questi mesi ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica. Quello che però non tutti Leggi su youmovies (Di venerdì 25 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.consalutaè unper la pausa estiva e ilnon sfugge. Quella diè l’ultima puntata dello show pomeridiano di Rai Uno condotto dalla giornalista che nel corso di questi mesi ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica. Quello che però non tutti

Advertising

lorenzo60833262 : RT @ivanburatti: La forza di Serena Bortone? È una colta che ascolta. Se vuole citare un classico in un’intervista, lo fa, senza problemi.… - paolagargiulo_ : RT @GiusCandela: Serena Bortone è arrivata su Rai1 tra i dubbi di molti, compresi i miei. #Oggièunaltrogiorno non è stato accolto bene (pen… - LPsoldier_91 : Una bella scoperta Serena Bortone, con questo suo lato più pop rispetto al ruolo che aveva sulla rete precedente. S… - Cosmicpolitan_ : RT @GiusCandela: Serena Bortone è arrivata su Rai1 tra i dubbi di molti, compresi i miei. #Oggièunaltrogiorno non è stato accolto bene (pen… - altrogiornorai1 : RT @AlfonsoFesta: #oggièunaltrogiorno è diventato nei mesi un programma godibilissimo. Serena Bortone tra le migliori intervistatrici in ci… -