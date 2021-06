Sardegna, salva figlia e due amiche e poi crolla sulla sabbia: cede il cuore al papà eroe (Di sabato 26 giugno 2021) Le onde stavano per inghiottire la figlia adolescente e due amiche in uno dei tratti di costa più pericolosi della Sardegna, nella parte sud occidentale dell?Isola. Fernando Porcu, 60... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 26 giugno 2021) Le onde stavano per inghiottire laadolescente e duein uno dei tratti di costa più pericolosi della, nella parte sud occidentale dell?Isola. Fernando Porcu, 60...

Advertising

rtl1025 : ?? 65enne salva due giovanissime ragazze che stavano per affogare in #Sardegna. Ma poi, forse per la fatica, è morto… - Open_gol : Si è accasciato sulla battigia privo di forze dopo aver salvato la terza ragazzina a Marina di Arbus, nella parte s… - Open_gol : L’uomo si è accasciato sulla battigia privo di forze dopo aver salvato la terza ragazzina. E non si è mai più ripre… - simorugg : RT @Open_gol: L’uomo si è accasciato sulla battigia privo di forze dopo aver salvato la terza ragazzina. E non si è mai più ripreso https:/… - Melinda_67 : RT @Open_gol: L’uomo si è accasciato sulla battigia privo di forze dopo aver salvato la terza ragazzina. E non si è mai più ripreso https:/… -