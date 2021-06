Samuele Bersani: vita privata e curiosità sul cantautore di “Giudizi Universali” (Di venerdì 25 giugno 2021) Il cantautorato ha da sempre rappresentato una delle realtà più interessanti nel panorama musicale italiano. Sono autori in grado di raccontare la vita musicando delle vere e proprie poesie, ballate senza tempo. Uno dei nomi certamente più amati in questo ambito, seppur appartenente ad una generazione successiva rispetto a “mostri sacri” come Fabrizio De André … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 giugno 2021) Il cantautorato ha da sempre rappresentato una delle realtà più interessanti nel panorama musicale italiano. Sono autori in grado di raccontare lamusicando delle vere e proprie poesie, ballate senza tempo. Uno dei nomi certamente più amati in questo ambito, seppur appartenente ad una generazione successiva rispetto a “mostri sacri” come Fabrizio De André … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

procastiman : @VolpeWOcchiali Non stai nominando il king stan SAMUELE BERSANI 'E dire a tutti che sto bene, sto benissimo a saper… - FabPec53 : @_______unagi Boh spero di no perché ho il priscio di andare a un concerto quest’estate, e dato che quello dei Subs… - mattmarzi : Per la categoria Disco in assoluto, oltre al solito Motta, ci sono anche Bersani con 'Cinema Samuele' e Caparezza c… - radiokemonia : Stai ascoltando: Samuele Bersani-Giudizi universali La musica anni 80 solo su - GammaStereoRoma : Samuele Bersani - Che Vita -

Ultime Notizie dalla rete : Samuele Bersani Targhe Tenco 2021: l'elenco completo dei finalisti Samuele Bersani Questo l'elenco completo dei finalisti: Disco in assoluto Cinema Samuele di Samuele Bersani Exuvia di Caparezza Ira di Iosonouncane Tilt di Pino Marino Semplice di Motta Album in ...

