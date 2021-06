Rischia di morire soffocato in mezzo alla strada: i carabinieri gli salvano la vita (Di venerdì 25 giugno 2021) Rischia di morire soffocato in mezzo alla strada, i carabinieri gli salvano la vita. E' successo ad Assisi. Un boccone della cena ha ostruito le vie respiratorie di un 70enne. L'anziano è uscito da ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 25 giugno 2021)diin, iglila. E' successo ad Assisi. Un boccone della cena ha ostruito le vie respiratorie di un 70enne. L'anziano è uscito da ...

